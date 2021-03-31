شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى كمال الجنزوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

الدكتور كمال الجنزوري ولد بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بتاريخ 25 نوفمبر 2011.