شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بتحويل المخالفين للنيابة.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف وأعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروعات الرصف ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بمدن الخانكة والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات واسترجاع المظهر الحضاري للشوارع، رافقه خلالها الدكتور سمير حماد نائب المحافظ.



استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع الأتربة من جانبي طريق السلام ومحور الطواريء بمدينة الخانكة، وكلف خلال الجولة رئيس المدينة برفع جميع الأتربة والإشغالات من على جانبي الطريق، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وتركيب كشافات لها ودهان الأعمدة بشكل موحد، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظارات الخاطئة.



تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع مزرعة البط (عمر بن الخطاب) بطول 1،5 كيلو متر بتكلفة 7 ملايين جنيه وسيسهم الطريق في حل أزمة مرورية كبيرة كما يعد محورا مروريا لربط شارع ترعة النحاس بالطريق الدائري. جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من جميع المرافق ودفنها بالأرض، حيث كان الشارع يعاني من الإهمال وانتشار القمامة والعشوائية خلال الفترة الماضية، إلى أن تحول الطريق بعد رصفه إلى محور مروري حضاري يليق بمواطني مدينة شبرا الخيمه.

وتفقد المحافظ أعمال رصف الطريق، موجها بضرورة العمل على مدار الساعة وعدم تعطيل الحركة المرورية وتسيير الطريق، وقيام اللجنة المشكلة لاستلام الطرق باستلامه مطابقا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية. وتابع الجولة بمدينة الخصوص، حيث تفقد أعمال رصف شارع كابينة النور بطول 1 كيلو وبتكلفة ٣ ملايين جنيه، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تركيب بلاط الانترلوك بفرعيات شارع أبوسعدة لرفع كفاءة الشوارع الداخلية.



وخلال الجولة تابع الهجان شوارع المدينة، موجها برفع تراكمات القمامة بالشوارع أولا بأول ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو، كما وجه رئيس المدينة بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات سواء في البناء أو في التعديات على أملاك الدولة، وتحويل المخالفين للنيابة وعدم التهاون مع أي مخالفات، وببذل المزيد من الجهد للقضاء على أي تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول، كما تفقد المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات خصوصا لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.