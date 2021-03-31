جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية الدير بطوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة زراعية بقرية الدير بمركز طوخ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف كلية الزراعة بمشتهر.

شارك فى القافلة كل من الدكتور حامد الزعبلاوي الاستاذ بقسم البساتين، والدكتور جمال عاشور أستاذ أمراض النبات، والدكتور أسامة الجارحى الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية.

وقال الدكتور إيهاب فريد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي الأربعاء، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، مشيرا إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بزيارة مزارع الفراولة بقرية الدير وتوعية المزارعين بكيفية الزراعة والحفاظ على المحصول من الآفات خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك كيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحصول لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية الدير بطوخ

جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية الدير بطوخ