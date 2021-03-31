شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر أولياء الأمور من روابط مزيفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما يتم تداوله من رابطاً تابعاً لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.

وتتمثل قنوات الاتصال الرسمية التي خصصتها الوزارة للتواصل مع أولياء الأمور في الآتي: (هاتف ديوان عام الوزارة على رقم 27946145 - فاكس ديوان عام الوزارة رقم 27963734 -

- البريد الالكتروني [email protected] - الموقع الإلكتروني: http://tawasol.emis.gov.eg - الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe - الواتس آب على رقم 01207000082- بوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم الشكوى بعد تسجيل البيانات عبر بوابة الشكاوى http://www.shakwa.eg - أو تقديم المقترحات أو الطلبات باليد في مقر الوزارة).