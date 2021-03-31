شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما يتم تداوله من رابط على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية.

وأكدت الحكومة أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.