شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق عن عمر يناهز 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت آخر تصريحاته لتليفزيون الخليج 365، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.

وقال:" لا تحرك للتنمية فى أي دولة فى العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.