شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات شهر أبريل المقبل لطلاب النقل من الصف الرابع حتى الثانى الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، جاءت كالتالى: يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

وأوضحت الوزارة، أنه نظرا لتزامن عقد امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى وطلاب الصف الأول الإعدادى والذى كان مقررا عقده يوم الأحد الموافق 25 أبريل طبقا للكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021 بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، مع عيد الأخوة المسيحيين فقد تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت الكتاب الدورى رقم 7 بتاريخ اليوم الأحد 14 مارس الجارى، بشأن مواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2020،2021

وأوضحت الوزارة في الكتاب الدورى": تُعقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) في المواعيد التا