شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

وكان قد توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.



وكانت آخر تصريحاته لتليفزيون الخليج 365، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع على عاتقه القضاء على العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.