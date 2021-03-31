"طيران النواب": صندوق الآثار يهدف إلى تنشيط السياحة والنهوض بالإرث الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذي نحن بصدد مناقشته الآن، هو دعم وتعزيز وتنمية وترويج وتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وأضافت علي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتير عبر حملات دعائية دولية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه بمشروع القانون المعروض.

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه في إطار تنظيمي وقواعد قانونية حاكمة لدعم أنشطة الوزارة .

وتابعت علي بأن مشروع القانون تتجلى أهدافه أيضًا في دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد تحت مسمى صندوق السياحة والآثار.

ونوهت رئيس لجنة السياحة بالنواب بأن الصندوق يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.