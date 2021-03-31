شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة الامتحان الثانى لطلاب النقل ستكون فى منهج شهر أبريل فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الثانى لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالترم الثانى، والذى يعقد فى أبريل المقبل، سيكون فى منهج الشهر فقط أى أن الطالب لن يكون مطالبا بمنهج شهر مارس 2021، والذى أدى فيه امتحان شهر مارس كأول اختبار بالفصل الدراسى الثانى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن اللجان الفنية لواضعى الامتحانات ملتزمة بتوزيع المناهج والمقررات وأى أسئلة يتم رصدها فى الامتحانات من خارج المقررات يتم التحقيق مع العضو المسئول عن وضع الأسئلة.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021، الامتحان متعدد التخصصات، كما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل، كما يؤددى طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021، ويمتحن طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، الامتحان متعدد التخصصات.

الجدير بالذكر أن اليوم الأربعاء هو أخر أيام امتحانات شهر مارس الجارى لطلاب النقل، حيث أدى الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة فى المواد الدراسية الأساسية " العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية فى ورقة امتحان واحدة.