شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح مصير الطالب المتغيب عن امتحان مارس بدون عذر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير الطالب الذى تغيب عن امتحان شهر مارس بدون عذر قانونى، قائلة: سيسجل الطالب غياب فى الامتحان وهذا يعنى أن درجته فى الامتحان الذى تغيب فيه صفر، قائلة: سوف يحصل الطالب على متوسط الـ"3 اختبارات فى الترم الثانى مما يعنى أن درجة الطالب النهائية ستقل لأن أحد هذه الاختبارات لم يحضرها وتغيب عنها.

وقال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن الطالب الذى تغيب عن الامتحان بدون سبب أو عذر يعتبر متغيب ولن يعقد له امتحان آخر وسيحصل على متوسط الثلاث امتحانات، قائلا: لا بد من محاسبة الطالب وحصوله على حقه.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى تغيب عن الامتحانات بعذر مقبول يقدم ما يفيد أن تغيبه عن الاختبارات سببه مرض أو عذر قهرى للإدارة التعليمية وسوف يحصل على امتحان تكميلى قبل نهاية العام الدراسى فى منهج امتحان شهر مارس فقط.