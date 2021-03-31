شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن عن أعراض فيروس كورونا الجديدة.. وتوصيات «الوقاية» في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، كما استعرضت موقف توافر اللقاحات والتوصيات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن أعراض فيروس كورونا الجديدة التى من الممكن أن تظهر على مصاب كورونا تتمثل فى:

التهاب شديد فى غشاء العين.

انتشار طفح جلدي.

تأثر حاسة السمع.

حدوث ألم وخفقان.

تعب وألم شديد بالجسد.

الصداع.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عددًا من التوصيات تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوصت الدكتورة هالة زايد بالالتزام بالمسافة الجسدية فى المساجد عند الجلوس والوقوف، مع تحديد أماكن ثابتة للصلاة، وتنظيم أعداد ودخول الأشخاص عند الحضور للصلاة والانصراف، وتطهير المساجد بالمطهرات بين الصلوات، واستمرار إغلاق جميع برادات المياه فى المساجد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلي سجادة الصلاة الخاصة به ، وعدم اصطحاب الأطفال للمساجد، نُصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة فى المنزل.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف لقاحات فيروس كورونا فى مصر والعالم، وكذلك موقف تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر ، مؤكدة وصول حوال 854 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم، من خلال التعاون مع الجافى «Covax».

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الثلاثاء عن خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 154194 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بالفيروس، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 201432 من بينهم 154194 حالة تم شُفيت و11956 حالة وفاة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزراة الصحة بأنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية التى صادرت في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال أعراض الفيروس المرضية لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة يُعد مؤشرًا علي تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.

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