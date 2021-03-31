شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 11 جنيها.. سعر الذهب في مصر والعالم اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب هبوطه الكبير في مصر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 والذى بدأ فيه من منتصف يوم الإثنين الماضي محققا خسارة قدره 11 جنيها منذ صباح الثلاثاء .

وعالميا واصل سعر الذهب انهياره متخطيا مستوى الدعم عند 1700 دولار للأوقية، محققا خسائر قدرها 25 دولار منذ صباح الثلاثاء .

ويرجع انخفاض سعر الذهب بالأسواق العالمية إلى ارتفاع مؤشر الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي تربطه بهما علاقة عكسية ويلجأ المستثمرون على الدولا باعتباره الملاذ الأكثر أمانا في الاستثمار بعدما فقد الذهب بريقة أمامهم .

ويتوقع الخبراء استمرار انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب تعامفى الاقتصاد الأمريكي والتوسع في توزيع لقاح كورونا مما ينذر بانتعاش السوق الأمريكية .

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا، في مصر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 مارس 743.03 جنيه، وكان قد حقق في نهاية التعاملات امس الثلاثاء 30 مارس سعر 743.91 جنيه للقيراط، بينما سجلت في صباح الثلاثاء 754.33 جنيه للقيراط .

كما سجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراط في بداية تعاملات الأربعاء 31 مارس1،680.30 $ وكانت بنهاية تعاملات امس الثلاثاء 30 مارس 1،681.98 $ بينما سجلت في صباح الثلاثاء، 1،705.84 $ للأوفية .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 31 مارس

مسلسل الوحدة في مصر «بالجنيه» عالميا «بالدولار» 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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