شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. رش وتطهير لجان الامتحانات في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء رش وتطهير المدارس بالتزامن مع امتحانات شهر مارس، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور حسن البيك مدير عام المديرية، إنه تم تعقيم لجان الامتحانات في مدرستي أحمد عرابي الابتدائية وابن سيناء بالعريش، بالتزامن مع امتحانات شهر مارس، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيك إلى استمرار المديرية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والهلال الاحمر المصري في تطهير وتعقيم لجان الامتحانات في مختلف مدارس المحافظة، خلال فترة الامتحانات.