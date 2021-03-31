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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في مقابل الجنيه المصرى
«المصرى اليوم» تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الاربعاء 31 مارس حسب اسعار العملات المعلنة في البنك المركزى المصرى :
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6669
|15.7672
|يورو
|18.3930
|18.5170
|جنيه إسترلينى
|21.5389
|21.6815
|فرنك سويسرى
|16.6316
|16.7451
|100 ين يابانى
|14.2039
|14.2961
|ريال سعودى
|4.1773
|4.2043
|دينار كويتى
|51.7950
|52.1990
|درهم اماراتى
|4.2649
|4.2930