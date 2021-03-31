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أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار


استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في مقابل الجنيه المصرى

«المصرى اليوم» تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الاربعاء 31 مارس حسب اسعار العملات المعلنة في البنك المركزى المصرى :

العملة شراء بيع
دولار أمريكى​ 15.6669 15.7672
يورو​ 18.3930 18.5170
جنيه إسترلينى​ 21.5389 21.6815
فرنك سويسرى​ 16.6316 16.7451
100 ين يابانى​ 14.2039 14.2961
ريال سعودى​ 4.1773 4.2043
دينار كويتى​ 51.7950 52.1990
درهم اماراتى​ 4.2649 4.2930
  • الوضع في مصر
  • اصابات
    185,922
  • تعافي
    143,575
  • وفيات
    10,954
  • الوضع حول العالم
  • اصابات
    117,054,168
  • تعافي
    92,630,474
  • وفيات
    2,598,834
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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