شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ طرح "كوبونات السلع" بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة "الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك" استعداداً لشهر رمضان.

وتعد الكوبونات السلعية أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية وأن هذه الكوبونات السلعية تكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التى يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، وتبدأ من 20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه للكوبون الواحد، وأن هذه الكوبونات " كوبون مشتريات " يتم شراؤها وتوزيعها علي المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذى في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات، وأن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، كما أن الكوبون لا يمكن استخدامه أكثر من مرة

.