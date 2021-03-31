شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل براتب 3250 جنيها بالجيزة للذكور فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر عدد من الوظائف بأحد المطاعم برواتب 3250 جنيها، وتشمل الوظيفة تأمين اجتماعى وصحى والعمل 9 ساعات، ومطلوب ذكور فقط ويكونوا خريجين.

وأوضح الجهاز أنه على من يرغب الحصول على الوظائف، التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوي من الأحد للخميس من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

ونظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ، أمس، الثلاثاء، ملتقي توظيف لتوافر فرص عمل للشباب، حيث أكدت محافظة الجيزة أن الملتقى يوفر عدد من الوظائف يبدأ راتبها من 3 ألاف جنيه وتصل ل 12 ألف جنيه، ويمكن لطلبة الكليات التقدم للعمل، على أن يكون أقصى سن للتقدم 31 سنة.

وأعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة ، منذ أيام عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها ، حيث وفر عدد من المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف، ويمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 ألاف جنيه حتى 20 ألف جنيه، حيث أوضح أن التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة ، يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.