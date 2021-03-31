شكرا لقرائتكم خبر عن عبور جديد.. 15 صورة توضح مرور السفن بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبور جديد يسطره المصريون بالتاريخ العالمي، من مجهوداتٍ مبذولة لإنقاذ أمان مصر المائي والحفاظ على أهم شريان يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي المصري، وهو المجرى الملاحي لقناة السويس.

وبدأت السفن في العبور منذ مساء أمس الإثنين، حيث عبرت قافلة الشمال متجهة إلى البحيرات، وغادرت السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات منذ بدء أزمة السفينة الجانحة إلى الاتجاه الجنوبي لمحافظة السويس.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور أكثر من 113 سفينة من الإثنين الماضى ومع بداية الملاحة إلى صباح أمس الثلاثاء، وذلك بعد عودة حركة الملاحة فى جانبى قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.

ووجه أسامة ربيع التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لجهود تعويم السفينة الجانحة، مؤكداً أن رجال قناة السويس أنجزوا المهمة في وقت قياسي مع الحفاظ على سلامة السفينة والبضاعة.