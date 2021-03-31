كورونا في 24 ساعة| قرارات حكومية بشأن رمضان واندلاع موجة ثالثة.. وأعراض جديدة للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154194 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

"لا استثناءات"..نادر سعد: الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية في شهر رمضان

"اللي سجلوا في الموقع أكتر".. عوض تاج الدين للمصريين: اللقاحات آمنة

ألمانيا: لقاح أسترازينيكا مقتصر على من تزيد أعمارهم على 60 عامًا

مستشار الرئيس للصحة: هناك احتمال لحدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا

أمريكا و13 دولة تبدي قلقها من تقرير "الصحة العالمية" حول منشأ كورونا

التنمية المحلية: قرارات لجنة مكافحة كورونا هدفها الحفاظ على صحة المواطن

قرار رسمي من الحكومة بشأن موقف "الدورات الرمضانية"

كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا "بشكل سريع" على أراضيها

البيت الأبيض يعلق على تقرير الصحة العالمية بشأن نشأة كورونا

أكبر شحنة.. الصحة: وصول 854 ألف جرعة من لقاح كورونا غدًا

الداخلية توجه بتشديد حملات عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات

الحكومة: تطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم 17 أبريل

الصحة تصدر توصياتها بشأن الصلاة بالمساجد في رمضان

لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف عن أعراض جديدة لـ"كورونا"

الصحة الروسية: معدلات الإصابة بكورونا تشير إلى اندلاع موجة ثالثة

كندا تحصل على 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر في يونيو