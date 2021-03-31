حدث ليلاً| الحكومة تعلن إجراءات احترازية جديدة وتضامن دولي مع مصر في ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154194 حالة حتى اليوم.

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مصدر أمني ينفي تورط نائب بالشيوخ وضابطي شرطة بالتسبب في مقتل سيدة

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) من إدعاءات تفيد إعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك ، وتسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم ، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.

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قرار رسمي من الحكومة بشأن موقف "الدورات الرمضانية"

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة خلال شهر رمضان.

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مستشار الرئيس للصحة: هناك احتمال لحدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، التهنئة لرجال ومهندسين قناة السويس، وشعب مصر وقيادتها، على النجاح في تعويم سفينة "ايفر جيفن" التي جنحت في القناة منذ 7 أيام مضت.

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"الآثار" تطلق فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عن موكب المومياوات الملكية

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية، التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط السبت المقبل.

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مستشار هيئة قناة السويس: التحقيقات بشأن السفينة الجانحة ستبدأ غدًا

قال القبطان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إن التحقيقات بشأن سفينة إيفر جيفين التي جنحت في قناة السويس، ستبدأ غدًا، متابعًا: "طلبنا بيانات السفينة والمحادثات التي تمت، ولم تستجب لنا".

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رئيس "الرئاسي" الليبى يبحث مع لجنة الحوار اختصاصات المجلس وحكومة الوحدة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار مهام واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي وحماية مصالح شعبها وحق المشروع في الحياة وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

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السعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

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