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أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 31 مارس حتى يوم الاثنين 5 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60% والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، ونشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

الخميس:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

السبت:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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