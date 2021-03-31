أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 31 مارس حتى يوم الاثنين 5 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأربعاء:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60% والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، ونشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
الخميس:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.
الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
السبت:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الأحد:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.