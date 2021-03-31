شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهاية الامتحانات المجمعة لشهر مارس.. النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 الامتحانات الشهرية المجمعة عن شهر مارس لسنوات النقل، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الامتحان المجمع عن شهر مارس بعد أد انهي طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي الامتحانات الشهرية المجمعة خلال اليومين الماضيين.

وكان موقع وزارة التربية والتعليم عرض نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس تشرح نماذج الامتحانات المجمعة بهدف تدريب طلاب الصف السادس الابتدائي 2021 على طريقة الامتحان متعدد التخصصات.

يمكن تصفح النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي المجمعة لشهر مارس 2021 من هنا:

وبدأت الاثنين أولي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل حيث أدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي الامتحان المجمع 2021 عن شهر مارس، وهو الامتحان متعدد التخصصات ، كما أدي طلاب الصف الخامس الابتدائي وطلاب الصف الثاني الإعدادي أمس الثلاثاء الامتحان المجمع شهر مارس 2021 في تلك المقررات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم عن شهر مارس.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فى وقت سابق من شائعات تعطيل الامتحانات مؤكدًا أن الامتحانات تتم شهريًا، ويتم احتساب متوسط درجات تلك الامتحانات الشهرية لتصبح درجة التيرم الثاني.

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