شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور «الجملة»، في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، لبعض المنتجات مثل «الطماطم والكوسة» والتي شهدت انخفاض في سعر الجملة، ما يؤثر على سعر التجزئة للجمهور، كما واصلت البطاطس انخفاضها لليوم الثانى على التوالى، بينما استقرت أسعار باقي المنتجات الأخرى من الخضار والفواكه سواء البلدي أو المستوردة.

«المصري اليوم «تنشر اسعار اسعار الخضار بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الأربعاء مارس 2021، ويضاف على تلك الاسعار من 4 إلى 6 حنيه للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

سعر الطماطم من 1: 1.85 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.1: 2.3 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.5: 5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 6: 11 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدى من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومى صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10: 18 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 1.5: 4 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الفول اخضر من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 3 جنيه للواحدة

سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) 5 جنيه للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيه للواحدة

سعر البروكلى 5 جنيه للواحدة

سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيه

سعر البرتقال بلدى من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر برتقال سكرى من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6: 15 جنيه

سعر البلح الوردة من 8: 17 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 17 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيه للكيلو

سعر البلح عينات من 7 إلى 17

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 12 جنيه للكيلو

سعر الكاكا من من 7: 11 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كيلو ) من 32: 40 جنيه للواحدة

سعر البطيخ2( 6 :8 كيلو ) من 21: 28 جنيه للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كيلو ) من 12: 18 جنيه للواحدة

سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر الكيوى 26 جنيه للكيلو

سعر الافوكادو 30: 35 جنيه للكيلو

سعر الموز البلدى 5: 7 جنيه للكيلو

سعر المانجو مستورد سودانى 30 جنيه للكيلو

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