شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم .. اعرف أسباب الرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء اليوم الأربعاء 31-3-2021، والتى يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تم مدها عدة مرات من قبل وتحديد آخر مارس موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع فى بداية عام 2021 على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى اليوم، وذلك وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به، مع سداد مبلغ جدية تصالح.

وكانت وزارة التنمية المحلية أكدت أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلي القضاء على مخالفات البناء العشوائي، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية التابع لها العقارات في المراكز والمدن والأحياء، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة الممنوحة من الحكومة لتقنين الاوضاع قبل موعد انتهاء المدة المحددة والتى أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

ويحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فى التعدي على خط التنظيم والتعديات على نهر النيل وحرم الآثار أو البناء على الأرضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو البناء خارج الحيز العمراني باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية المقنن وضعها، وكذلك حالة خطورة الحالة الإنشائية للمبنى، أو تجاوز حدود الارتفاع المقررة.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء لكل مواطن تم رفض الطلب المقدم منه للتصالح فى مخالفات البناء التقدم بتظلم على رفض طلب التصالح وكذلك التظلم من القيمة المادية للتصالح.

ويتم تسليم المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء نموذج يفيد تقدمهم للتصالح بما يُمكنهم من وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم فى المخالفات محل التصالح وذلك لحين الانتهاء من تقييم طلب التصالح والبت فيه بالقبول أو الرفض من خلال اللجان الفنية التي تقوم بفحص ملفات التصالح.

وتقوم اللجان الفنية للبت فى طلبات التصاح بعمل معاينة للعين محل المخالفة على أرض الواقع بهدف التأكد من نوعية المخالفات ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة فى الرسومات الهندسية المقدمة بملف التصالح، وللتأكد من عدم وجود عيوب إنشائية فى المبنى، وتوافر اشتراطات السلامة والحماية.

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