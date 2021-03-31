شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق المحلات في رمضان وموقف صلاة التراويج والتهجد والموائد والدورات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر البحث على نطاق واسع اليوم على موقع جوجل عن مواعيد غلق المحلات التجارية فى شهر رمضان 2021 ، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإعلان الحكومة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية واتخاذ قررات أخري أهمها عودة صلاة التراويح هذا العام واستمرار منع الموائد الرمضانية وذلك وفق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصدر قرارًا فى 20 نوفمبر من العام الماضي يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافيهات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية، صيفًا وشتاءًا، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع والقضاء على العشوائيات والحد من حدة الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة فى ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى حينه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

البيان صيفًا شتاءًا فتح غلق فتح غلق مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات داخل المولات وخارجها 5ص 1ص 5ص 12م وتكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والأجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا مواعيد غلق محلات خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل محلات التيم أواي على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءًا مواعيد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8ص 7م 8ص 6م تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش مواعيد غلق محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات تستثني محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات من قرارات مواعيد الغلق

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت 17 إبريل المقبل، مع تكليف وزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار بإصدار القرارات اللازمة، وتحديد نسب الاشغال المقررة لضمان السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات والأماكن العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بهدف مناقشة القواعد والإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، لمنع حدوث ارتفاع جديد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة ستقوم بتطبق تلك الإجرءات الإحترازية بحزم خلال شهر رمضان المعظم حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين، وشدد مدبولي على عدم التهاون مع غير الملتزمين بارتداء الكمامة خصوصًا في أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لارتداء الكمامة فى وسائل النقل الجماعي، وتحصيل الغرامات المفروضة من المخالفين فورًا.

وقرر اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السماح بأداء الصلوات في المساجد وومنها صلاة التراويح خلال شهر رمضان مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح وألا يزيد موعد صلاة التراويح عن نصف ساعة.

وقررت «اللجنة» عدم السماح بإقامة الموائد رمضانية أو الإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل الاحتفالات فى دور المناسبات أو سرادقات العزاء والمتابعة المستمرة من وزارة الأوقاف والجهات الأخري المعنية لتطبيق الالتزام بهذه الإجراءات، كما قررت اللجنة عدم عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

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