شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : رفع الإعلانات المخالفة في العمرانية والعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت إدارة الإعلانات بحي العجوزة من إعلانا مخالفا بشارع السيد عطوة بأرض اللواء، وإزالة جمالون حديد مخالف وتندة مقامة أعلى عدد من النوادي النيلية.

وتمكّنت حملة مماثلة بنطاق حي العمرانية من إزالة الإعلانات المخالفة بشارع عدوى سليم إلى جانب إزالة تعديات المحال العامة وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب دفن كابلات الكهرباء بشارع خاتم المرسلين وإستكمال دهان واجهات العقارات المطلة عليه وتحسين حالة الإنارة ضمن أعمال تطويره.

كما نفذت أجهزة حي جنوب الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الأهرام ومراد وقره بن شريك والجامعة حيث تم رفع 60 حالة إشغال طريق وإيداع ما تم ضبطه مخازن الحى، كما يجري استكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحى بشارع سعد زغلول المتفرع من شارع البحر الأعظم.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى يجرى معالجة هبوط الصرف الصحى بشارع المخبز الألى وإصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بعرب الساحة وتغيير مسار خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بنطاق الشيخ عتمان.