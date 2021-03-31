شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حملات مكثفة لمواجهة سرقة التيار بهدف إنارة زينة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذى من المتوقع ألا يشهد أى انقطاعات نتيجة وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى ما يقرب من 15 ألف ميجاوات يومياً، كاشفا أنه بالرغم من الاحتياطي اليومى إلا أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، لتخفيف العبء عليهم أثناء الصيام، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال حمزة، فى تصريحاتٍ لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ستقوم بحمالات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات غير الشرعية وتحرر محاضر ضدهم وغرامات مالية بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر وغرامات ضد من يوصل التيار بغرض زينة رمضان من خلال توصيلات غير شرعية.

وأشار حمزة إلى أن وقت الذروة فى رمضان يكون أطول من الأيام العادية الذى يبدأ قبل أذان المغرب بساعة، وينتهى فى وقت السحور قبل أذان الفجر، مطالباً المواطنين باتباع طرق الترشيد السليمة دون التأثير بالسلب على استهلاكهم اليومى من خلال عدة طرق أهمها الاعتماد على لمبات الليد لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.