شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إلزم الشركات بالتخلص من مخلفاتها بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، نص على المسئولية الممتدة للمنتج، والذى يضمن تحمل مسئولية الشركات فى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع والتغليف، أى بإعادة التدوير، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أعدت ميثاقا طوعيا للشركات الخاصة للتعهد برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، والحد من استخدامها، ووضع إجراءات لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية الناتجة عن المنتجات المستخدمة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزارة لم تنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات وبدأت فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها، بالإضافة إلى التركيز على البلاستيك وإعادة تدويره مرة أخرى، موضحة أن الوزارة تدعو من خلال الميثاق الذى أعدته كافة الشركات العاملة فى البلاستيك بالاشتراك فى الميثاق وتمكين الشباب خلال الفترة المقبلة لإتاحة فرص عمل فى المخلفات.