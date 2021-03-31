مصدر أمني ينفي تورط نائب بالشيوخ وضابطي شرطة بالتسبب في مقتل سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) من إدعاءات تفيد إعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك ، وتسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم ، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.

كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً ، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها .