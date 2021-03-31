شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قاطرتين تابعتين لميناء السخنة شاركتا في تعويم سفينة إيفرجيفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عودة القاطرتين تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 التابعتين لميناء العين السخنة التابع للمنطقة، حيث شاركت القاطرتان ذات قوة شد 70 طنًا في الملحمة الوطنية لرجال قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة إيفرجيفن.

وشاركت القاطرتان في المهمة الوطنية ضمن قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس في اليوم الأول من جنوح السفينة، حيث تحركا صباح الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر، متجهين لموقع جنوح السفينة، رغم سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.