شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة الرئيسية للمرور والغرف الفرعية بالمحافظات حالة الاستعداد القصوى، تحسبا لسقوط أمطار أو وقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء بسبب الحوادث أو الأعطال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.