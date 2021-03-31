شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات السكة الحديد المجرية فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج قادمة بحرا من المجر عبر ميناء الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل، حيث تضم عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن من الصفقة 295 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية فى روسيا والمجر، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

صفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.