شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي : علاقتنا بالمريخ جيدة.. ووليد سليمان على رأس قائمة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي ستطير إلى السودان، غدًا الأربعاء لمواجهة المريخ.

وأضاف خالد الدرندلي خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعثة الأهلي ستتوجه للسودان عبر طائرة خاصة، وتم التنسيق مع سفيرنا بالسودان حول مقر إقامة البعثة وملاعب التدريب.

وأوضح خالد الدرندلي إن الأهلي ستتوجه إلى بلده الثانية، السودان، والعلاقة بين الناديين جيدة للغاية، مضيفا إن إدارة المريخ قد أشادت باستقبال الأهلي في لقاء الذهاب، والمعاملة ستكون بالمثل.

كما أعلن خالد الدرندلي إن وليد سليمان سينضم لقائمة الأهلي المسافرة إلى المريخ السوداني، بعد تعافيه من الإصابة.