شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية ومستحضرات محظورة خلال حملة تفتيش صيدلي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة على الأسواق لضبط الادوية المغشوشة والغير مسجلة، ضمت التفتيش الصيدلى وجهاز حماية المستهلك والرقابة الادارية، والتي قامت بالمرور على محلات مستحضرات تجميل ومنظفات بطريق السادات بمدينة اسوان.

وأسفر المرور عن ضبط (١٨) صنفا مخالفا باجمالى (٨٠٩) علبة مخالفة وبيانها كالتالي (٧٤٨) علبة من أدوية (مراهم وكريمات) مسجلة بوزارة الصحة ولكن محظور تواجدها بتلك المحال وخارج المؤسسات الصيدلية و(٦١) علبة من أدوية (مراهم وكريمات) مستحضرات تجميل، مستلزمات طبية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد والأسواق.

وتحررت محاضر بالمخالفات، وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.