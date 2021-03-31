شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : مواقف الرئيس في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة تدعو للفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطنية في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة مواقف يفخر بها كل مصري.

وقال وزير الأوقاف إن مواقف الرئيس تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معًا، كما أنها تتسم بالثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس وفي قدرات الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع.