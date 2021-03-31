شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أول لفيلم «للإيجار» بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور محمد سلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض بالمسابقة الرسمية بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية الفيلم المصري «للايجار» تاليف واخراج اسلام بلال كعرض أول بحضور جمهور مدينة الأقصر وعدد من النقاد والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه اسلام بلال ومنتجه محمد دياستي .

وعقب عرض الفيلم ادار المناقشة بين الجمهور وصناعه الناقد أسامة عبدالفتاح، ونال إشادات كثيرة من الجمهور واعجاب بكل عناصره، كما تلقي صناع العمل الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول القصة والسيناريو الاداء التمثيلي، وأجاب عليها صناع العمل .

فيلم «للايجار» بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وياسر الطوبجى وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطى، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم. تدور أحداث الفيلم في إطار تشويق لايت كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية «مختار» قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار ويأتي له الشاب «خالد» الذي جاء ليعمل بالاسكندرية فيصدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحا اصدقاء ويرتبط كل منهما بالآخر.