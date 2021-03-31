شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة لمدة أسبوع.. الأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ كافة التدابير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط حركة الرياح في القاهرة والمحافظات لمدة 6 أيام المقبلة، تبدأ من اليوم الأربعاء وتمتد إلى الاثنين الموافق 5 أبريل المقبل، وتسبب في زيادة الإحساس بالبرودة الشديدة مع سقوط الامطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد كبير من المدن الساحلية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وطالب خبراء الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الممكنة للحد من الآثار المتوقعة عن الظواهر الجوية المتوقعة والمتقلبة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار اليون الأربعاء متوسطة على مدن السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة تصل إلى 60% على محافظات مطروح والسلوم والإسكندرية وبلطيم ورشيد، بينما سقوط وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وكذلك محافظات الوجه البحري وعلى فترات متقطعة تصل إلى 40% مع فرص سقوط أمطار خفيفة مساء الغد على مناطق من

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.

القاهرة الكبرى: العظمي 19 والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمي 18 والصغرى 13 درجة.

طنطا: العظمي 19 والصغرى 11 درجة.

مطروح: العظمي 17 والصغرى 13 درجة.

سيوة: العظمي 20 والصغرى 8 درجات.

بورسعيد: العظمي 19 والصغرى 14 درجة.

الزقازيق: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

السويس: العظمي 21 وال صغرى11 درجة.

كاترين: العظمي 16 درجة والصغرى 4 درجات

شرم الشيخ: العظمي 25 والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس - صورة أرشيفية

الفيوم: العظمي 22 والصغرى 11درجة.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 9 درجة.

سوهاج: العظمي 22 والصغرى 11 درجة

الأقصر: العظمي 26 والصغرى 12 درجة.

أسوان: العظمي 27 والصغرى 13 درجة.