شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو موكب المومياوات الملكية بصوت حسين فهمي وآسر ياسين وأمينة خليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام وينطلق حدث عظيم تنتظره مصر جميعا، وهو حدث موكب المومياوات الملكية، وسط اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي، ذلك الحدث التاريخي الذي ينتظره الملايين والذي وصفه البعض بأنه الحدث الأهم في عام 2021.

يظهر في الفيديو الترويجي بصوت الفنان الكبير حسين فهمي، وبمشاركة آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة قادش، وحيث يتجهز ميدان التحرير في الثالث من أبريل لاستقبال المومياوات في مشهد مهيب، يليق بالحضارة المصرية، والتي تعد أقدم حضارة عرفها التاريخ، كما يتزين متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال المومياوات، بشكل لافت سواء من تجهيز المسار أو دخول المومياوات إلى بهو المتحف، في مشهد ينتظره العالم أجمع.

ويولي الملايين أنظارهم لهذا الحدث التاريخي، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم ما بين استعراضات ونقل وآداء بصري وصوتي، لإخراج ذلك الحدث في صورة تليق بالدولة المصرية.