شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجار بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب نجار في حادث انقلاب سيارة على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 9344 ن ي س، ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، جنوب قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في إصابة «إبراهيم حلمي عثمان- 56 سنة- نجار- مقيم بمركز بني مزار».

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.