شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شتوية بامتياز .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مارس بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، حيث وصفت حالة الطقس على مدن السواحل الغربية بانها أجواء شتويه بامتياز حيث تؤثر حالة جوية مطيرة على غرب البلاد بداية من اليوم تتمثل في:

رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون على سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على ( السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة) يصاحبها سقوط الامطار، تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل إلى الاسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم على المناطق السابق ذكرها تمتد إلى جميع محافظات شمال البلاد.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية وطقس لطيف على شمال الصعيد والرياح معتدلة وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدل بينما يكون الطقس بارد ليلا على جميع البلاد .

- وفيما يلي درجات الحرارة الأربعاء 31 مارس 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -