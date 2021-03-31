شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار هيئة قناة السويس: بدء التحقيقات بشأن سفينة "إيفرجيفين" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القبطان سيد شعيشع مستشار هيئة قناة السويس، تفاصيل التحقيق مع السفينة ايفرجيفين التي تم تعويمها في قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيترأس التحقيقات مع السفينة وفقا لتعليمات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موضحا أن التحقيق سيتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة ، ولافتا إلى أن التحقيقات ستكون على الملأ لأنها قضية عالمية.

وأضاف مستشار هيئة قناة السويس في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on أن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين، متوقعا أن يحل الأمر خلال 3 أو 4 أيام .

وتابع مستشار هيئة قناة السويس أن التحقيق يتم حول المعدات التي تمتلكها السفينة، وهل استخدمها قائد السفينة قبل شحوط السفينة، لافتا إلى أن التصرف الأكبر يكون على قبطان السفينة، كما سيتم التحقق حول هل أعطت معدات السفينة له انذار أم لا، موضحا أن السفينة لها ملاك ومستأجرين، والمالك ليس له علاقة بالسفينة.

وكشف مستشار هيئة قناة السويس أن التحقيقات بشان سفينة " إيفر جيفين " الجانحه ستبدأ اليوم الأربعاء قائلاً: "طلبنا بيانات السفينة والمحادثات التي تمت، ولم تستجيب لنا مؤكداً أن الصندوق الاسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية ومن الممكن استخراج الصندوق في وقت، متابعا: سوف يتم لبحث في مدى استجابة قيادة السفينة للتعليمات التي أعطيت له خلال فترة الابحار داخل القناة قائلاً : " سوف تكون على الملأ.

وتوقع شعيشع الوصول لاتفاق مع السفينة "إيفر جيفن" خلال 3 أو 4 أيام حول تعويضات جنوح السفينة، موضحاً أنه في حال إذا رفضت السفينة نتيجة التحقيق الذي سوف يبدأ غدا سوف تحول لقضية مدنية ويصدر قرار بالحجز التحفظى على السفينة.