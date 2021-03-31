شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لـ"كلمة أخيرة": تحذير الرئيس السيسى لأثيوبيا منعطف جديد للقضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسى ، وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تريد الحفاظ على إثيوبيا دون أن ندخل معها في صراع ، موضحا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سد النهضة هي رسالة للأصدقاء والخصوم والحلفاء الذين ينتظرون ما يحدث في المنطقة.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسى في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس السيسى بشأن سد النهضة تقوم على توازن دقيق ، والتأكيد على أن حصة مصر لا تنقص أي متر.
وتابع الكاتب والمحلل السياسى: لا ينبغي أن نخطئ كما ما حدث في فترة المعزول محمد مرسى فى أن يكون هناك كلام عن العصر الحجرى فمصر ترى أن إثيوبيا شعب شقيق ويريد التنمية ونحن نؤيده ولسنا مسئولين عن تخلف إثيوبيا وأنها مقسمة إلى اعراف ولغات ، موضحا أن إثيوبيا دولة متعددة القوميات .
ولفت عبد المنعم سعيد، إلى أن مصر نريد اللجنة الرباعية التي طرحتها السودان ونحن نؤيدها، ومصر ستذهب لأى مفاوضات ومعها الاتفاق الذى تم في واشنطن ووقعنا عليه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم السعيد أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم بشأن سد النهضة قائلاً جاءت بحضور لفيف من شبكات التلفزيون العالمية والمحلية ومن ثم فإنها رسالة موجهه للخصوم والحلفاء والاصدقاء وللجميع ومن ثم فإن الرسالة متعددة الاغراض كعادة أي رئيس دولة عندما يتحدث حيث يتحدث للجميع وليس لطرف واحد ".
وتابع في مداخلة عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: " علينا أن نقيس قياساً دقيقاً كيفية إدارة الرئيس السيسي لهذا الملف بالغ الدقة في توقيت حساس وأن نعود بالذاكرة لكيفية إدارته للملف الليبي الذي أدير بشكل بالغ الدقة وحمل في طياته مصداقية التصريحات والعبارات ".
مؤكداً أن العبارات التي تحدث بها الرئيس السيسي اليوم دقيقة وتحمل في طياتها هدفين إستراتجيين أولها أنه لامساومة على حقوق مصر المائية البالغة 55 مليار متر مكعب من مياه النيل بحيث لاتنقص نقطة واحدة والهدف الثاني الاستراتيجي أن مصر حريصة في ذات الوقت ان لاتنخرط في صراح مسلح أو غيره مع إثيوبيا ".
ووجه رسالة للاعلاميين والصحفيين قائلاً : لابد ونحن إعلاميين وصحفيين أن لانكرر الخطا الذي وقع إبان فترة حكم مرسي وأن لانتحدث عن حرب حيث أن مصر ترى أن إثيوبيا شعب شقيق ومن حقه تحقيق التنمية كما أن مصر ليست مسؤولة عن تخلف إثيوبيا أو أنها دولة مقسمة إلى أعراق وأديان وولايات مختلفة ولسنا أيضاً مسؤولين عن حرب خاضتها أديس ابابا في إقليم التيجراي خرجت منها بسمعة دولية سيئة ".
مشدداً أن تصريحات الرئيس كانت متوازنة للغاية كون الرئيس شدد مراراً أن دخول أي دولة في صراع مع شعب لا يمكن أن ينسى بسهولة ويظل عالقاً في أذهانهم قائلاً: "وإحنا شايفين صراعات المنطقة حولنا".
وكشف أن الرئيس إستخدام اليوم تصريحاً عالي الدرجة بشكل مقصود الهدف منه التحذير قائلاً : " نحن هنا نميز بين التحذير والتهديد والانذار فالتحذير الهدف منه توصيل رسالة أن الامور لاينبغي أن تسير بهذه الطريقة وأن ذلك قد يؤدي لعواقب سيئة لكن التهديد دائماً تكون لغة مصحوبة بتحديد عقاب مصلاً إذا لم يحدث كذا سنشهد كذا .
مشدداً أن تحذير الرئيس السيسي اليوم بشان سد النهضة يضع القضية في مستوى أخرولكن في نفس الوقت هذه الخطوات مصحوبة بخطوات دبلوماسية واسعة حيث أن مصر لاتعترض على سد النهضة لكن ما هو الجدول الذى على أساسه يتم الملء بشكل لا يؤثر كثيرا على حصة مصر.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أنهى جولته في المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم، والتى رافقة خلالها عدد من كبار المسؤولين، وذلك بعد نجاح العاملين في هيئة قناة السويس فى حل أزمة السفينة الجانحة في الممر الملاحي «إيفر جيفن» وتعويمها.ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي أجراه اليوم من قناة السويس، عدة رسائل هامة في مختلف القضايا التى تخص مصر منها: «تطوير قناة السويس، وأزمة السد الأثيوبى، ومشروع الدلتا، ورسائل خاصة من الرئيس السيسى للشعب المصرى".