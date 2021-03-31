بالفيديو| محامي "طفلة المعادي" يكشف مفاجآة بشأن المتهم: "محدش راضي يترافع عنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف عبدالرازق مصطفى، محامي "طفلة المعادي" كواليس أولى جلسات محاكمة المتهم بخطفها وهتك عرضها داخل أحد العقارات بالمعادي.

وقال "عبدالرازق" في تصريحات تلفزيونية لمصراوي، أن الجلسة شهدت انهيار والدي الطفلة فور رؤيتهم للمتهم داخل القفص، مضيفًا أن محامين المتهم حاولوا العمل على أجزاء تستهدف إطالة أمد القضية لكن المحكمة كانت مستنيرة لذلك.

وأضاف أن المحامين حاولوا الدخول في تفاصيل دون جدوى لكن المحكمة رفضت، وعلى رأسها طلبهم بعرض المتهم على مصلحة الطب النفسي، رغم أن المحكمة واجهته بالتهم ونفاها.

وأشار إلى أن المحامين رفضوا طلب المحكمة بالمرافعة، ما دفع المحكمة لانتداب محامين لكن محاميين اثنين رفضوا الانتداب للترافع، ولذا قررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم الأربعاء لحين انتداب محام للمتهم.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم لجلسة غدًا الأربعاء، لانتداب محامٍ مع المتهم.

وفي وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتحرش بطفلة المعادي للمحاكمة الجنائية، محبوسًا، بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها النيابة معه، واستمعت خلالها لأقوال الطفلة والشهود، كما تعرفت عليه الطفلة خلال العرض القانوني. والاتهامات الموجهة لمتحرش المعادي، ذكرتها النيابة العامة فى بيانها حيث نسبت له اتهامات بخطف المجني عليها بالتحايل، وهتك عرضها بالقوة عن طريق ملامسة موضع عفتها.

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة استمعت لأقوال 4 شهود إثبات، وأقامت الدليل ضد المتهم من خلال شهادتهم، فضلا عن أقوال الطفلة المجني عليها.

وأفادت التحقيقات أيضًا، بأن المضاهاة والمقارنة الفنية التي تم إجراؤها بين صورة المتهم والصورة التي ظهرت بمقطع الفيديو، الذي شاهدته النيابة العامة، أثبتت توافقًا تامًا بين الصورتين.