"الآثار" تطلق فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عن موكب المومياوات الملكية



محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية، التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط السبت المقبل.

ويلقي الفيلم مزيد من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.

ويستقبل متحف الحضارة خلال الأيام القليلة القادمة، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.