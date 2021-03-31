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أجواء شتوية وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: "نعيش أجواء شتوية بامتياز على مدن السواحل الغربية".

وأضافت الهيئة في منشور بالصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه تؤثر حالة جوية على غرب البلاد بداية من الغد الأربعاء تتمثل في رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون على سطح البحر المتوسط يرافقه حوض بارد في طبقات الجو العليا.

وتابع الهيئة: "يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على (السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرها الصحراوي حتى سيوة) يصاحبها سقوط الأمطار، تتقدم تدريجيًا مع الوقت تصل إلى الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تنخفض خلال اليوم على المناطق السابق ذكرها تمتد إلى جميع محافظات شمال البلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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