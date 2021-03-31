شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة على مخابز بيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على المخابز البلدية المخالفة بمدينة بيلا، واسفرت تمكنت من تحرير 14 محضر للمخابز المخالفة.

أسفرت الحملة التي أقيمت تحت إشراف عبدالفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية، وضمت رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقابة التموينية، عن تحرير 3 محاضر جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، لتجميع 3 مخابز بلدية 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز بلدية، لقيامهم بالتصرف في 82 شيكارة دقيق بلدي مدعم، منهم مخبزين تصرفا في 28 شيكارة من الرصيد الاستراتيجي لهما، وتوقف أحدهم عن الإنتاج بغير مبرر رغم توافر مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر نقص وزن وكان مقدار النقص في الرغيف الواحد يتراوح مابين 5 و29 جرامًا.

اقرأ أيضاالتموين تحذر المخابز ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم