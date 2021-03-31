شكرا لقرائتكم خبر عن في عدد «صوت الأزهر»: مشكلة سد النهضة إما مكسب للجميع أو عدم استقرار لا يتخيله احد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شمل العدد الجديد من جريدة صوت الأزهر، على مواد صحفية متنوعة، برز منها الإشارة إلى تأكيد الرئيس السيسي بأن مشكلة سد النهضة مفتوحة على احتمالين إما مكسب للجميع أو عدم استقرار لا يتخيله احد.

وتأكيد الأزهر على دعمه للشعب الفلسطيني في يوم الارض حتى يسترد حقوقه المشروعة، واعلان شيخ الأزهر مساندة أسر ضحايا قطار سوهاج، كما أشارت الصحيفة إلى رفض علماء الأزهر عادة الختان وانه مجرم ومحرم، واحتفت الصحيفة بنجاع عقول وسواعد المصريين في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وكشفت عن صدور كتاب جديد يوثق لتجربة الأخوة الإنسانية ويوضح انها صناعة مصرية، إلى جانب اخبار أخرى عن منتخب الأزهر والجهود الدعوية والتنموية في حلايب وشلاتين وسيناء. يرأس تحرير الصحيفة الزميل احمد الصاوى.