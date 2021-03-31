شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: إنجاز تعويم السفينة الجانحة يُشبه تأميم قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى الفقي، المُفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضح خطورة الموقف والتعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، مُشيرًا إلى أن لغة السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي العالمي بقناة السويس بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجائحة إيفرن جرين، كانت بعيدة عن التهديد ولكنها تحذير من خطورة الأمر على المنطقة.

وأضاف «الفقي» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن مصر سلكت كل الطرق السلمية ولكن إثيوبيا كانت تُصر على العناد، موضحًا أن إثيوبيا تتحدث بجبروت واستفزاز واستخفاف بمصر.

وأكد المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية أن الرئيس السيسي مُحق في أن يوجه رسالة اليوم، قائلًا: «نستشعر أن هناك تأييدًا دوليًّا كبيرًا لمصر في ملف سد النهضة»، مُشددًا على أنه لا توجد دولة منبع تمنع المياه عن دولة المصب.

وأوضح «الفقي» أن مصر تُريد لإثيوبيا النهضة وتوفير الكهرباء ولكن ليس على حسابها، لافتًا إلى أن مصر لا تتحدث عن خيار مُعين يُمكن أن يُفهم وليس هناك حتمية للخيار العسكري في ملف سد النهضة.

وشدد «الفقي» على أنه لا يُمكن القول بأن إثيوبيا تتحكم في الأمر وأن مصر تقف في «كورنر»، مُشيرًا إلى أن إثيوبيا تستعرض قوة وتعيش في غيبوبة وتنسى من هي مصر، قائلًا: «مصر فعلت كل شيء وتجاوزت كل قدرات الصبر».

وأكد «الفقي» أن مصر دولة قوية تستطيع الدفاع عن حقها، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كشف للعالم موقف إثيوبيا في ملف سد النهضة، قائلًا: «وضع غريب أن تفعل دولة إفريقية مثل إثيوبيا أزمة لدولة إفريقية أخرى مثل مصر».