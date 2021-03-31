شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة وخفيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء 31 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الأربعاء 31 مارس 2021 حيث تتوقع سقط أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من البلاد بالإضافة إلى برودة الطقس في فترات الليل حيث تصل درجات الحرارة على 4 و6 درجات مئوية في بعض مناطق بالجمهورية.

كما حذرت الارصاد الجوية من التقلبات في حالة الطقس خلال الفترة الحالية مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس حيث يسود طقس شتوى على كافة الأنحاء .

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية لليوم الأربعاء 31 مارس 2021 كالتالى:

يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية .

ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، الطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على كافة انحاء الجمهورية.

وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى (4 و6 ) درجات مئوية، بينما تكون في القاهرة 11 درجة مئوية، و9 درجات على شمال البلاد وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة (60% تقريبا)

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة (40% تقريبا)

سقوط أمطار خفيفة مساءا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة بنسبة (20% تقريبا)

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب غربا مع ارتفاع الموج من ( 2 إلى 3 ) متر والرياح من شمالية غربية: جنوبية غربية

حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضرب وارتفاع الموج من ( 2 إلى 3 ) متر والرياح شمالية غربية.

«المصرى اليوم» تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 مارس على محافظات ومدن مصر:



القاهرة: العظمي 19 والصغرى 11درجة.

الإسكندرية: العظمي 18 والصغرى 13 درجة.

وداي النطرون: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمي 19 والصغرى 11 درجة.

شبين الكوم: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

دمنهور: العظمي 19 والصغرى 12درجة.

بلطيم: العظمي 19والصغري 13درجة.

مطروح: العظمي 17 والصغرى 13 درجة.

السلوم: العظمي 17 والصغرى 9 درجة.

سيوة: العظمي 20 والصغرى 8 درجات.

بورسعيد: العظمي 19 الصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمي 19 والصغرى 14درجة.

الزقازيق: العظمي 19 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمي 19 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمي 21 الصغرى 11 درجة

السويس: العظمي 21 الصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 20 الصغرى 13درجة.

رفح: العظمي 19 والصغرى 13 درجة.

رأس سدر: العظمي 20 الصغرى 10درجة.

نخل: العظمي 20 والصغرى 6 درجات.

نويبع: العظمي 23 والصغرى 16درجة.

طابا: العظمي 21 الصغرى 14درجة.

كاترين: العظمي 16 والصغرى 4 درجات.

الطور: العظمي 21 والصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمي 25 والصغرى 17 درجة.

الغردقة: العظمي 24 والصغرى 14درجة.

مرسى علم: العظمي 24 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: العظمي 22 درجة والصغرى 11درجة.

بني سويف: العظمي 22 والصغرى 10 درجات.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 9 درجات

أسيوط: العظمي 23 والصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمي 24 والصغرى 11درجة.

قنا: العظمي 24 والصغرى 12 درجة.

الأقصر: العظمي 26 والصغرى 12درجة.

أسوان: العظمي27 الصغرى 13 درجة.

إدفو: العظمي 27 والصغرى 13 درجة

أبوسمبل: العظمي 26 والصغرى 13درجة.

الوادي الجديد: العظمي 25 والصغرى 12 درجة.

شلاتين: العظمي 27 والصغرى 16درجة.

أبورماد: العظمي 27 والصغرى 17 درجة.

حلايب: العظمي 25 والصغرى 17درجة

رأس حدربة: العظمي 25 والصغرى 18درجة.