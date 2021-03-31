شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مصر خط أحمر».. خبير يكشف دلالات توقيت رسائل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم من هيئة قناة السويس، حول أزمة ملف سد النهضة، لها دلالات قوية في التوقيت والرسائل التي بعثها لعدد من الأطراف ليست إثيوبيا فقط بل أطراف عديدة وهو ما ذكره بتضرر الإقليم كاملا.

وأضاف فهمي، في حديثه لقناة «الغد»، أن خطاب الرئيس السيسي تحول اليوم وبعث برسالة ردع قوية لإثيوبيا قبل الذهاب للملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن الأزمة هي عدم وجود افق سياسي أو عمليات تفاوضية أو مسارات سياسية وتعنت من الجانب الإثيوبي الذي يرفض المفاوضات والوساطة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إلى أن تكرار الرئيس السيسي، كلمة الخط الأحمر له دلالات قوية، كما فعل من قبل في الأزمة الليبية، والآن هو يوجه رسالة ردع ورسائل لأطراف أخرى، موضحا أن هناك ثوابت في السياسة المصرية والآن توجيه رسالة ردع واستبقاء في التعامل مع الجانب الآخر، مع تجدد الوساطة الأمريكية واحتمالات من تدخل الاتحاد الأوروبي.